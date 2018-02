Metal Gear Solid HD Collection: Hinweise auf eine PS4-Umsetzung

360 PS3 PSVita

Konamis Metal Gear Solid HD Collection könnte in naher Zukunft für die PS4 erscheinen. Darauf deutet zumindest ein Eintrag auf der offiziellen Homepage des in Texas ansässigen Entwicklers Armature Studio (Recore - Testnote: 7.0) hin. Dieser führt die HD-Sammlung seit kurzem für die Konsole auf. Ob dies bedeutet, dass Konami das Team mit der Arbeit an einer Umsetzung beauftragte, oder es sich hierbei schlicht um ein Versehen handelt, ist derzeit noch unklar.

Die Metal Gear Solid HD Collection, die aus Metal Gear Solid 2 - Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 - Snake Eater und Metal Gear Solid - Peace Walker besteht, wurde ursprünglich im Jahre 2012 für die PS3 und die PS-Vita veröffentlicht. Die PS3-Fassung hatte damals Bluepoint Games geliefert, während die Handheld-Version von Armature Studio stammt.