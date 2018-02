God of War: Spektakuläre Promo-Aktion beim NBA-Spiel in Oakland

PS4

Mit dem nahenden Release von God of War gibt der verantwortliche Entwickler und Publisher Sony Interactive Entertainment auch in puncto PR richtig Gas und lässt dafür ordentlich Geld springen. Während eines NBA-Spiels in Oakland wartete der japanische Spielehersteller jüngst mit einer spektakulären Promo-Aktion auf. So wurde vor dem Beginn des Spiels ein neuer Trailer zum Action-Adventure ausgestrahlt, der auf das gesamte Basketballspielfeld projiziert wurde.

Da die Marketing-Aktion in dem unten eingebundenen Video nur abgefilmt wurde, hält sich die Qualität des Videos in Grenzen, man bekommt aber eine Vorstellung davon, wie episch das Ganze vor Ort wirken dürfte. God of War wird am 20. April exklusiv für die PS4 erscheinen.