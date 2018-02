Far Cry 5: Verschiedene Vorgehensweisen im neuen 4K-Gameplay-Video

PC XOne PS4

Die US-Kollegen von IGN.com haben im Rahmen ihres IGN-First-Programms ein neues Gameplay-Video zum kommenden Ego-Shooter Far Cry 5 (Preview) veröffentlicht. In diesem werden die verschiedenen Vorgehensweisen im Spiel demonstriert. Dabei unterstützen euch die unterschiedlichen Begleiter, die ihr auf eure Missionen mitnehmen könnt, bei eurer Spielweise.

Wer gerne taktisch agiert und seine Gegner aus der Distanz erledigen möchte, kann die Scharfschützin Grace Armstrong als Begleiter mitnehmen und mit ihr gemeinsam von höher gelegenen Stellen aus die Camps ins Visier nehmen. Wer lieber leise vorgeht, greift zu einem Bogen und Wurfmessern, um die Feinde geräuschlos auszuschalten. Als Begleiter bietet sich hier beispielsweise der Hund Boomer an, der Gegner in der Nähe markieren und notfalls entwaffnen und auch ausschalten kann. Und wer lieber brachial vorgeht, greift sich einfach die durchschlagskräftigsten Waffen und lässt sich von Nick Rye mit Bombardement von oben unterstützen. Das Video könnt ihr euch in Ultra-HD unterhalb dieser Zeilen anschauen.