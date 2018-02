Fortnite: Optionaler 60-FPS-Modus für Konsolen und mehr angekündigt

PC XOne PS4 MacOS

Epic Games hat auf der offiziellen Homepage einen Überblick über geplante Features und Verbesserungen für Fortnite geliefert, die mit den zukünftigen Updates ins Spiel kommen. Konsolenspieler werden dabei mit einem optionalen 60-FPS-Modus in Battle Royal bedacht. Wer also seine Spielpartien mit 60 Bildern pro Sekunde bestreiten möchte, kann dies bald auf allen unterstützten Konsolen (Xbox One, Xbox One X, PS4 und PS4 Pro) tun. In der Beschreibung heißt es seitens der Entwickler: „Dieser 60-Hz-Modus wird für jede Konsole optimiert, um die maximale Bildfrequenz bei minimalen Verlusten der Grafikqualität herauszuholen“.

Darüber hinaus sollen die aktuellen Stabilitätsprobleme behoben und die Backend-Dienste (darunter Freundesfunktionen und die Login-Dienste) gegen extreme Belastungen in Zukunft gewappnet werden . Die Entwickler versprechen zudem weitere Spieloptimierungen (unter anderem beim Level-Streaming und Netzcode) was für schnelle Ladezeiten und bessere Spielperformance sorgen soll. Des Weiteren sind Verbesserungen bei der Spielersuche, die Implementierung benutzerdefinierter Matches, die Überarbeitung der Freundesfunktionen, neue Soundeffekte sowie die Veröffentlichung weiterer kosmetischer Gegenstände geplant. Den kompletten Beitrag in deutscher Sprache findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.