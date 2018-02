tiny Build bringt Clustertruck, Punch Club, Party Hard und mehr auf die Switch

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Indie-Publisher tiny Build Games hat heute auf seinem HelloSwitch-Event angekündigt, sechs Titel aus seinem Programm im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch veröffentlichen zu wollen. Dazu gehören größtenteils bereits für andere Systeme erhältliche Spiele, wie zum Beispiel das Stealth-Adventure Hello Neighbor, die Box-Managersimulation Punch Club oder das Hotline Miami-ähnliche Party Hard. Doch auch das noch in Steams-Early-Access-Programm befindliche Streets of Rogue soll auf die neue Nintendo-Konsole portiert werden. Bei Letzterem wurde auch zusätzlich eine Umsetzung für die Xbox One versprochen.

Die Titel sowie ihren angepeilten Veröffentlichungszeitraum haben wir euch aufgelistet, die Ankündigungstrailer findet ihr in den Quellen verlinkt.