Ergebnis:

Während nur 1 Prozent unserer User so gut wie alles vorbestellt, was sie halbwegs interessiert, nutzt der mit 33 Prozent größte Teil Vorbestellungen nur für Ausnahmen und für sie besondere Spiele. 41 Prozent der Umfragenteilnehmer bezeichnen sich als Sales-Käufer, wobei 25 Prozent auf ein erstes Angebot warten und die restlichen 16 Prozent erst dann zugreifen, wenn der Preis deutlich gefallen ist.

Vorbestellungen kommen für mich nur bei Ausnahmen in Frage 33% Es gibt so viel zu spielen, da kann ich auch auf das erste Angebot warten 25% Ich schlage erst zu, wenn Spiele drastisch reduziert werden 16% Tests und Spielermeinungen warte ich ab, danach wird zeitnah gekauft 9% Bei mir halten sich Vorbestellungen und Auf-Sales-warten die Waage 8% Ich möchte nicht länger warten: Was mich sehr interessiert, wird auch vorbestellt 7% No Risk, No Fun: Alles, was mich halbwegs interessiert, wird vorbestellt 1%

Ursprüngliche News:

Es ist ein Thema, das immer wieder zu Diskussionen unter Gamern führt: Macht es Sinn, Spiele vorzubestellen? Gerade aktuell kam das Thema innerhalb unserer Community wieder bei der News zum Day-One-Patch von Kingdom Come - Deliverance auf. Das Update schlägt mit deutlich mehr als 20 Gigabyte zu Buche und behebt nicht nur Bugs, sondern führt Funktionen wie das Bogenschießen im Stealth-Modus ein, die in der Disc-Fassung noch fehlen. Klar, dass sich einige an dem RPG Interessierte nun fragen, wie es überhaupt um den Zustand des Spiels steht.

Doch selbst wenn sich ein Spiel zur Veröffentlichung technisch in einem einwandfreien Zustand befindet, besteht für Vorbesteller die Gefahr, dass es schlicht nicht den Spaß bringt, den Trailer und Vorabberichte versprochen haben. Wer Tests und die Berichte anderer Spieler abwartet, verringert somit die Gefahr eines Fehlkaufs. Zu guter Letzt wäre aber auch der Preisverfall vieler Spiele ein Grund, mit dem Kauf ein paar Wochen oder gar Monate zu warten – schließlich waren einige Blockbuster des letztjährigen Weihnachtsgeschäfts schon innerhalb kürzester Zeit teils deutlich reduziert erhältlich.

In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir daher von euch wissen: Seid ihr eher der klassische Vorbesteller, der gleich blind bei allem zugreift, was ihn halbwegs anspricht? Oder zählt ihr euch zu den Geduldigen, die eh noch genug auf Halde haben und lieber auf erste gute Angebote warten? Stimmt ab und diskutiert gerne in den Kommentaren mit anderen Usern über das Thema!

An unserer Sonntagsfrage könnt ihr bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.