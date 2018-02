Friday the 13th - The Game: Erste Singleplayer-Challenge vorgestellt

PC XOne PS4

Der Publisher Gun Media und das Team von IllFonic haben einen ersten Einblick in die kommenden Singleplayer-Challenges für das im vergangenen Jahr erschienene Horrospiel Friday the 13th - The Game gegeben. In diesem spielt ihr, den aus den Filmen bekannten, ikonischen Killer, Jason Voorhees und versucht euren Opfern auf grausame Weise das Leben zu nehmen. Das First-Look-Video zur Vorstellung der neuen Herausforderungen könnt ihr euch am Ende dieser Meldung anschauen.

In dem Video führt euch Community Lead Daniel Nixon durch das Tutorial-Level "Broken down", in dem zwei Jugendliche auf dem Weg zu einer Party eine Autopanne haben und nun versuchen den Schaden zu beheben. Der vorgestellte Lösungsweg soll nur einer von vielen sein. Der Multiplayer-Part des Horrospiels Friday the 13th - The Game ist bereits seit 26. Mai letzten Jahres mit einer USK-Einstufung ab 18 auf Steam sowie Xbox One und Playstation 4 erhältlich. Die Singleplayer-Challenges werden jedem Käufer kostenlos zur Verfügung gestellt, sobald sie fertig gestellt sind. Ein konkretes Datum ist bisher jedoch noch nicht bekanntgegeben worden.