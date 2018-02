Legend of Kay - Anniversary: Switch-Umsetzung angekündigt

PC Switch 360 PS3 PS4 WiiU MacOS

Das Action-Adventure Legend of Kay - Anniversary wird noch im Laufe dieses Jahres für die Nintendo Switch erscheinen. Dies gab der verantwortliche Publisher THQ Nordic kürzlich via Pressemitteilung bekannt. Wann genau die Umsetzung für die Hybrid-Konsole erfolgen wird und ob irgendwelche Anpassungen, oder exklusive Features geplant sind, ist nicht bekannt.

Legend of Kay - Anniversary ist ein Remake des ursprünglich im Jahre 2005 für die PS2 veröffentlichten Originals Legend of Kay. 2010 portierte Firehazard Studio den Titel auch für den Nintendo DS. Die Neuauflage erschien 2015 für Windows, Mac, PS4, PS3, Xbox 360 und die WiiU.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden, katzenhaften und in Kampfkünsten bewanderten Protagonisten, der seine Heimatinsel Yenching vor der Gorilla-Armee und den Horden fieser Ratten des Gorilla-Anführers Shun verteidigen muss, um die Unterdrückung seines Volkes zu beenden. Mit seinem Schwert ausgestattet, kämpft sich Kay quer durch die Insel bis hin in die flammende Festung auf Waa-Lo, um sich dort dem Tyrannen persönlich zu stellen.