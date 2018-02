Super-Mario-Film: Shigeru Miyamoto spricht über die Verfilmung

Switch

Der Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto hat während einer Nintendo-Q&A mit den Investoren über den geplanten Super-Mario-Animationsfilm gesprochen. Wie er verriet, habe er bereits seit Jahren etwas in diese Richtung machen wollen und mit diversen Regisseuren und Produzenten darüber geredet, bis er über die Kontakte bei Universal Pictures dem Filmstudio Illumination Entertainment (Pets, Der Lorax, Ich - Einfach unverbesserlich) vorgestellt wurde.

Im Gespräch mit dem CEO Chris Meledandri habe er festgestellt, dass dieser einen ähnlichen Ansatz bei der Gestaltung seiner Projekte verfolgt und nachdem sich weitere Ähnlichkeiten ergaben, kam man zu dem Schluss, dass vielleicht eine Zusammenarbeit angebracht wäre. „Wir haben unsere Gespräche vor rund zwei Jahren begonnen und haben nun einen Punkt erreicht, an dem wir etwas Konkretes ankündigen konnten“, erklärte Miyamoto. Meledandri sei jemand, der in seinem Bestreben, erfolgreiche Filme zu machen, sehr zeit- und kostenbewusst agiert. „Also beschlossen wir, gemeinsam einen Animationsfilm zu drehen“, so der Entwickler.

Wie wir bereits bei der Ankündigung berichtet haben, ist Miyamoto direkt in den kreativen Prozess involviert und wie dieser andeutete, werde er die Sache fallen lassen, wenn man kein interessantes Drehbuch auf die Beine stellen kann. „Wir haben miteinander gesprochen und teilen das Gefühl, dass wir einfach aufhören werden, wenn daraus nicht etwas interessantes entsteht“, erklärte der Entwickler. Bisher scheint die Arbeit allerdings gut voranzugehen. Man mache bei den Gesprächen gute Fortschritte und hoffe bald eine weitere Ankündigung machen zu können, sobald gewisse Dinge, wie etwa Termine, in den Stein gemeißelt sind.