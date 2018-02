Kingdom Come - Deliverance: Details zum massiven Day-One-Patch [Upd.]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update um 18:05 Uhr

Offenbar wurde nach dem Day-One-Patch 1.01 inzwischen noch ein weiteres Update in der Version 1.02 nachgereicht. Wie Reddit-Nutzer unter Berufung auf bereits im Netz vorhandene Livestreams berichten, soll dieser nochmal über 5 GB an Daten umfassen, sofern ihr die Version 1.01 schon installiert habt. Ansonsten müssten insgesamt rund 29 GB heruntergeladen werden.

Originalmeldung vom 10. Februar 2018, um 10:30 Uhr

Am kommenden Dienstag werden Warhorse Studios und der Publisher Deep Silver das lang erwartete Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Preview) für PC und Konsolen veröffentlichen. Wie wir bereits zuvor berichtet haben, wird der Release des Spiels von einem Day-One-Patch begleitet. Da der Titel in einigen Regionen (wie den Vereinigten Arabischen Emiraten) verfrüht ausgeliefert wurde, gibt es bereits die Details zu dem Update.

Der Patch in der Version 1.01 wird demnach satte 23,07 GB groß sein. Die Angaben beziehen sich auf die PS4-Version des Spiels, dürften bei den anderen Plattformen aber ähnlich ausfallen. Damit wächst die Gesamtgröße des Spiels auf etwa 46 GB. Mit der Aktualisierung werden der Spielwelt mehrere zusätzliche Ereignisse hinzugefügt. Das Update bringt zudem massive Verbesserungen bei den Dialog-Animationen, sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche für Überzeugungsoptionen und Anpassungen bei der Reaktionszeit der NPCs mit sich. Darüber hinaus wird Bogenschießen im Stealth-Modus möglich und es gibt weitere allgemeine Verbesserungen beim Kampfsystem. Auch wurden Balance-Anpassungen bei den Attributen für Waffen und Rüstungssets, sowie beim Verdienen von Geld und Erfahrung vorgenommen. Der Patch soll überdies noch Sound-Verbesserungen und weitere Fehlerbehebungen enthalten.

Wie Warhorse-Executive-Producer Martin Klima erklärte, müsse ein Spiel manchmal auch noch weiter optimiert werden, wenn die Release-Version bereits in die Presswerke gewandert ist. „Wir hätten die Zeit auch zum Ausruhen oder zum Erstellen von zusätzlichen Inhalten nutzen können und euch diese dann als DLCs verkaufen. Doch wir haben uns entschieden lieber die Release-Version weiter zu verbessern“. Das Resultat werde für sich sprechen. Die Quests seien nun besser ausbalanciert, der Rollenspiel-Fortschritt verläuft viel fließender, das Spiel laufe viel besser und es wurde mehr Feinschliff an jedem Aspekt des Spiels betrieben. Zwar sei es schade, dass die Download-Größe nun derart in die Höhe getrieben wurde, dennoch glaube man, dass nach vier Jahren Entwicklung ein paar Stunden mehr Wartezeit sich lohnen werden. „Glaubt mir, der Patch wird euch die Spielerfahrung liefern, die ihr verdient habt“, so der Entwickler.

Deep-Silver-Senior-Manager für Marketing und PR, Will Powers, hat auf Resetera ebenfalls eine Erklärung abgegeben. Wie er verriet, wird die PKG oder die ISO des Spiels in 2-GB-Archive aufgeteilt und wenn man mit einem Patch eine Datei in einem dieser Archive verändert, dann muss das gesamte 2 GB große Archiv ersetzt und somit vom Spieler erneut heruntergeladen werden. Da der Day-One-Patch massive Änderungen an den Spielmechaniken vornimmt, seien fast alle dieser 2-GB-Archive betroffen, was auch die Downloadgröße des Day-One-Patches erkläre. Die Dateien kommen allerdings nicht oben drauf, sondern werden die alten ersetzen.