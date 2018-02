Dark Souls - The Card Game erscheint am 16. März 2018

PC 360 PS3

Am 16. März dieses Jahres erscheint laut Publisher Steamforged Games Dark Souls - The Card Game. Das Brettspiel, das ein analoger Ableger des berühmt-berüchtigten Videospiels ist, spielt sich entweder allein oder kooperativ mit bis zu vier Spielern. Dabei trefft ihr auf Gegner, die es zu besiegen gilt, damit ihr Seelen und Schätze erhaltet. Damit das klappt, baut ihr euer Deck sukzessive auf und stellt euch so immer größeren und stärkeren Gegnern, bis ihr einem der Bossgegner gegenübersteht. Ob und wann das Spiel auf deutsch erscheint, ist aktuell nicht bekannt, ebenso wenig der Preis.

Ein Informationsvideo zu Dark Souls - The Card Game, in dem ihr auch einige Blicke auf das fertige Design werfen könnt, findet ihr im Anschluss.