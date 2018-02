Activision nach Crash Bandicoot an weiteren Remakes interessiert

XOne PS4

Der Erfolg von Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) hat bei Activision das Interesse an weiteren Remakes geweckt. Während der jüngsten Telefonkonferenz mit den Investoren sagte der CEO Eric Hirshberg an, dass sich die Neuauflage besser schlug, als jeder zu hoffen wagte:

Wir hatten wirklich keine Ahnung. Bei den Remakes ist es immer recht schwer abschätzbar, ob der Titel nur eine lautstarke Minderheit, oder ein Massenpublikum ansprechen wird, bis man es auf den Markt bringt. Und Crash Bandicoot hat mit seiner breiten Käuferschicht alle unsere Erwartungen übertroffen.

Bereits nach dem Launch des Titels im Juni 2017 sagte der Publisher, dass man sich durchaus weitere Remakes vorstellen könnte. Hirshberg merkte an, dass Crash Bandicoot N Sane Trilogy nicht die erste erfolgreiche Neuauflage des Unternehmens darstellt und führte die Remastered-Version von Call of Duty - Modern Warfare und den DLC Zombies Chronicles für Call of Duty - Black Ops 3 (Testnote: 8.5) als positive Beispiele auf. „Es ist also eine Strategie, die unsere Aufmerksamkeit hat und während heute noch keine Ankündigungen gemacht werden, könnt ihr euch sicher sein, dass in Zukunft mehr Remakes großartiger Marken folgen“, so der Macher. Derzeit schaue man sich diverse andere Titel an, die in Frage kommen könnten.