Dragonball Xenoverse 2: Gratiswochenende & Rabatt für Xbox-One-Spieler

PC Switch XOne PS4

Dragonball Xenoverse 2 ab 23,55 € bei Amazon.de kaufen.

Xbox-One-Besitzer, die Dragonball Xenoverse 2 bisher nicht in ihrer Sammlung haben, können das Prügelspiel von Dimps und Bandai Namco Entertainment an diesem Wochenende kostenfrei ausprobieren. Der Titel ist ab sofort und noch bis zum kommenden Montag, den 12. Februar 2018, um 8:59 Uhr (deutscher Zeit) via Xbox Live spielbar. Für die Teilnahme am Gratiswochenende ist allerdings ein Xbox-Live-Gold-Abonnement erforderlich.

Gleichzeitig wurde der Titel für die Dauer des kostenlosen Testzeitraums im Xbox-Game-Store im Preis reduziert. Wenn ihr also Gefallen an dem Spiel findet, könnt ihr zwischen 50 (Deluxe Edition) und 75 (normale Version) Prozent sparen. Die von euch während der Anspielsession erspielten Fortschritte und Achievements werden mit dem Kauf übernommen.