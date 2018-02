Monster Hunter - World: 6 Mio. Einheiten ausgeliefert & neues Update

PC XOne PS4

Das Action-Rollenspiel Monster Hunter - World (im Test) bleibt auch zwei Wochen nach der Veröffentlichung weiterhin auf dem Erfolgskurs. Nachdem der Titel schon innerhalb von drei Tagen nach dem Release über fünf Millionen Mal ausgeliefert wurde, was einen neuen Rekord für die Spielserie bedeutete, gab der Entwickler und Publisher Capcom heute bekannt, dass inzwischen eine weitere Million hinzugekommen ist. Laut dem Spielehersteller sei es der erste Titel in der Geschichte des Unternehmens, der diesen Meilenstein in so kurzer Zeit erreicht hat.

Besitzer des Spiels können seit heute ein neues Update herunterladen, das einige bekannte Probleme auf beiden Konsolen beseitigen soll. Auf der PS4 soll der Patch das Problem mit dem Zugriff auf die Jagdgruppen-Funktion beheben (Fehlernachricht: „Der Empfang der Jagdgruppen-Informationen ist fehlgeschlagen. Bitte warte und versuche es später erneut“). Allerdings wurden dabei die Jagdgruppen-Daten bei den betroffenen Spielern zurückgesetzt, weshalb die Spieler nun erneut eingeladen / Jagdgruppen neu gegründet werden müssen.

Die weiteren Verbesserungen und Fehlerbehebungen betreffen beide Konsolen. So wurde unter anderem ein Fehler beseitigt, der in manchen Fällen für das Verschwinden von Dekorationen sorgte und es wurde ein Bug beim Verkauf von Objekten aus der Truhe (im Zelt eines Basislagers) gefixt. Es gibt darüber hinaus Anpassungen bei der Bogengewehr-Munition und es wurde ein Anzeigefehler bei der Quest „Fliegende Funken: Tobi-Kadachi“ behoben. Weitere Details könnt ihr den deutschsprachigen Patchnotes unter dem Quellenlink entnehmen.