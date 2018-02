Xbox One: Neues Update mit "Nicht stören"-Funktion verfügbar

XOne

Nachdem das neue Update für die Xbox One bereits seit einiger Zeit von Teilnehmern des Insider-Programms getestet werden konnte, stehen die neuen Funktionen für die Microsoft-Konsole ab sofort für alle zur Verfügung. Die größte Neuerung ist der "Nicht stören"-Status. Aktiviert ihr diesen, poppen auch dann keine Hinweise und Meldungen mehr auf, wenn ihr mit eurem Profil online seid.

Darüber hinaus sind die Spielehubs, in denen ihr Informationen wie Erfolge oder Vergleiche mit Freunden zu den entsprechenden Titeln findet, nun direkt über den Guide bereit und können dadurch auch abgerufen werden, ohne das Spiel komplett zu verlassen. Achievement-Jäger (zu unserem Report Faszination Achievements) planen derweil, welche Erfolge sie als nächstes angehen, indem sie diese nach Kriterien wie Seltenheit oder Gamerscore sortieren. Zusätzlich lässt sich die Xbox One nun auch per Voreinstellung nach zwei, drei, vier oder fünf Stunden Inaktivität automatisch abschalten. Bisher gab es hier nur Optionen für eine oder sechs Stunden.