Ni No Kuni 2: Auf PS4 Pro mit 60FPS und in 4K

PC PS4

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ab 67,99 € bei Amazon.de kaufen.

In einem Interview mit den Kollegen von Wccftech sprach der CEO von Level-5, Akihiro Hino, über die technischen Details der PS4-Version des JRPGs Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (GG-Preview). So wird der Titel laut ihm mit 60 Bildern pro Sekunde in dynamischen 4K laufen. Ebenfalls mit an Board ist HDR-Support.

Hino machte weiter Angaben zur ungefähren Spielzeit des Rollenspiels. So wird der Titel ungefähr 40 Stunden umfassen, wenn denn alle Spielmodi wie der Kingdom-Mode und diverse Nebenquests angegangen werden.

Auf die Frage hin, ob es eine Neuauflage des ersten Ni No Kuni (im Test, Note: 9.0) für die PS4 geben werde, konnte Hino noch keine fixe Aussage treffen.

Aktuell gibt es noch keine Entscheidung diesbezüglich, ich freue mich aber, dass die Fans danach verlangen.

Das komplette Interview (in englischer Sprache) findet ihr in den Quellen verlinkt.