Far Cry 5: Video-Serie zu Charakteren erschienen

PC XOne PS4

Far Cry 5 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisofts Open-World-Shooter Far Cry 5 (in der Preview) erscheint am 27. März für PC, Xbox One und PS4. Darin bekämpft ihr als Junior-Sheriff die Sekte "Eden's Gate" im fiktiven Ort "Hope County" im US-Bundesstaat Montana. Unterstützung könnt ihr euch dabei durch insgesamt sieben KI-Begleiter sichern, die über unterschiedliche Spezialfähigkeiten verfügen. Die "Guns For Hire" genannten NPCs werden nun in einer neuen Video-Serie mit jeder Menge Ingame-Szenen vorgestellt.

Das Zusammenfassungsvideo haben wir direkt unterhalb dieser News für euch eingebunden. Die sieben Einzelvideos findet ihr über die Links in den Quellenangaben.