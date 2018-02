Activision Blizzard: Milliardenschwerer Umsatz durch Mikrotransaktionen

Wie Activision Blizzard im Jahresbericht bekanntgab, hat der Konzern im letzten Jahr rund vier Milliarden US-Dollar durch In-App-Verkäufe umgesetzt, davon allein eine Milliarde im letzten Quartal. Einzeln schlüsselt sich der Betrag in In-App-Verkäufe in Mobilspielen, DLCs und Lootboxen auf. Den Löwenanteil spielte King Games' Candy Crush Saga ein, das insgesamt zwei Milliarden US-Dollar zum Gesamtbetrag beisteuerte. Der Rest fällt auf Verkäufe auf den Konsolen, unter anderem Call of Duty- und Overwatch-Lootboxen, und am PC, hier sei Hearthstone und der World of Warcraft-Shop genannt, zurück, wie der Analyst Daniel Ahmad via Twitter erklärte.

Auch wenn die Lootboxen, In-App-Stores und DLCs nicht jedem gefallen mögen, sind sie äußerst erfolgreich und damit eine sichere Einnahmequelle für die Konzerne. Selbst EA hat, trotz des Shitstorms für die Lootboxen in Star Wars - Battlefront 2 (lies hier den Test zu Star Wars - Battlefront 2), zuletzt mehr als 787 Millionen US-Dollar durch ihre "live services" verdient.