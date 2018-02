Xbox Game Store: Indie-Sweets-Sale zum Valentinstag gestartet

XOne

Xbox One ab 255,00 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat pünktlich zum Valentinstag einen Indie-Sweets-Sale in seinem Store gestartet. Dieser umfasst diverse Titel, die teilweise bis zu 80 Prozent im Preis reduziert wurden. Unter anderem könnt ihr dort Spiele, wie Rocket League (im User-Artikel), Firewatch (Testnote: 7.5), Overcooked! und Don't Starve Together günstiger erwerben. Nachfolgend einige Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):