Victor Vran kommt im Sommer auf die Nintendo Switch

PC XOne PS4 Linux MacOS

Victor Vran ab 16,44 € bei Green Man Gaming kaufen.

Victor Vran ab 6,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Diablo-ähnliche Action-RPG Victor Vran (im Test, Note 7.5) soll im Sommer für die Nintendo Switch erscheinen. Dies verkündete der bulgarische Entwickler Haemimont Games heute auf der Webseite des Spiels und in sozialen Medien. Die "Overkill Edition" betitelte Version, die bereits im Frühsommer letzten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht wurde, wird auch die beiden Erweiterungen Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds enthalten.

Das Spiel soll sowohl in einer digitalen als auch physischen Version zu einem Preis von 39,99 Euro in den Handel kommen. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer für die Switch-Version anschauen.