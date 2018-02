Vampyr: Release-Termin bekanntgegeben // Finaler Teil der Webserie veröffentlicht

PC XOne PS4

Während Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Dontnod bei der Verschiebung ihres düsteren Action-RPGs Vampyr (zur E3 2017-Preview) im November letzten Jahres als neuen Release-Zeitraum das Frühjahr 2018 angaben, müsst ihr euch bei Interesse am Vampir-Abenteuer noch ein wenig länger gedulden: Denn der Release von Vampyr für PC, Playstation 4 und Xbox One erfolgt nun erst am 5. Juni 2018. Dies wurde heute im Rahmen der Veröffentlichung des vierten und letzten Teils der im Januar 2018 gestarteten Video-Webserie namens"Dontnod presents Vampyr", die euch einen Einblick in die Entwicklung des Titels gewährt, via Twitter enthüllt.

Das neue Video der mit "Stories from the Dark" betitelten finalen Episode der mehrteiligen Webserie haben wir für euch direkt unter dieser Meldung zum Anschauen bereitgestellt. In diesem erzählen euch Game Director Philippe Moreau sowie Narrative Director Stéphane Beauverger anhand von gezeigten Spielszenen im virtuellen London unter anderem, dass die Macher die Gameplay-Mechaniken eng mit der Erzählung der Geschichte verknüpften, um die Immersion in die düster-morbide Spielwelt zu verstärken.