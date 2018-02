GamesPlanet: 5 Euro Extra-Rabatt auf ausgewählte Spiele mit Amazon Pay

PC XOne PS4 Linux MacOS

Der Spieleshop GamesPlanet bietet zur Zeit eine Sonderaktion für ausgewählte Spiele an: Wenn ihr mit dem Zahlungsdienst Amazon Pay bezahlt, erhaltet ihr 5 Euro zusätzlichen Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Preise.

Der Nachlass gilt für das Mittelalter-RPG Kingdom Come - Deliverance (in der GG-Preview, Endpreis 41,49 Euro), den Open-World-Shooter Far Cry 5 (in der GG-Preview, Endpreis 48,99 Euro) sowie das Prügelspiel Dragon Ball FighterZ (im Angespielt-Bericht, Endpreis 45,99 Euro). Auch auf die teureren Sonder-Editionen von Far Cry 5 und Dragon Ball FighterZ wird der Rabatt gewährt.

Die Aktion läuft bis zum 22. Februar. Amazon Pay ermöglicht es euch, auf Websites Dritter , die die diese Zahlungsart akzeptieren, eure bei Amazon.de hinterlegten Zahlungsdaten zu nutzen, um sicher und komfortabel zu bezahlen.

Falls ihr Interesse an Kingdom Come - Deliverance habt, könnt ihr dies über den GG-Affiliate-Link (siehe Steckbrief oder in den Quellen) mit dem Rabattcode EARLYBIRD25 für 37,49 Euro bei Green Man Gaming bestellen und somit gleichzeitig GamersGlobal unterstützen. Dort erhaltet ihr einen Steam-Key für das Spiel.