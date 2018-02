Darum noch kein Test zu Civilization 6 - Rise & Fall [2. Update]

PC Linux MacOS

Erster Partie-Start. Kann ja passieren...

Update: Wir erlebten ständige Crashes beim Versuch, eine Partie zu starten, und bekamen sie erst nach einigem Rumprobieren (keine Mods, neueste Treiber, Neuinstallation Civ6+Addon) weg.Leider können wir euch, anders als einige andere deutsche Spielemagazine wie etwa GameStar und Gameswelt , aktuell noch keinen Test zupräsentieren – wir haben uns das Addon vorhin erst via Steam gekauft und fangen jetzt an zu testen.Bislang hat uns 2K Games immer vorab bemustert, was zwar nicht immer zu einem Release-Test gereicht hat – Rundenstrategiespiele wollen in Ruhe und lange gespielt werden für einen Test –, aber uns doch eine relative Nähe zum Release erlaubte. Warum es dieses Mal, trotz mehrmaliger Nachfrage unsererseits in den letzten Wochen, anders war, wissen wir nicht. Fast könnte man vermuten, der Hersteller würde sich Sorgen machen, das Civ6-Addon würde in unserem Test nicht gut wegkommen. Immerhin vergaben wir fürdie für eine solch altehrwürdige Serie doch etwas enttäuschende Note 7.0 (Civilization 6 im Test) . Wir waren bislang auch noch von keinem der großen Quartals-Patches so angetan, dass wir diese Note nachträglich erhöhen wollten.Unsere Hoffnung, gerade was die enttäuschende KI anbelangt, lastet deshalb seit geraumer Zeit auf diesem Addon – das wir selbstverständlich ausreichend lange testen und objektiv bewerten werden. Ob ihr die knapp 30 Euro ausgeben solltet, können wir euch vermutlich kommenden Montag verraten.