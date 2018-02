Dawn of War 3: Keine neue Inhalte, Relics Fokus auf anderen Projekten

PC Linux MacOS

Mit Dawn of War 3 (Testnote: 8.0) hat der Entwickler Relic Entertainment im April vergangenen Jahres einen neuen Ableger der bekannten Echtzeitstrategie-Serie veröffentlicht. Die neuen Gameplay-Änderungen, allem voran die hinzugekommenen MOBA-Elemente könnten die Fans allerdings nicht überzeugen. In Hinblick auf die Verkaufszahlen blieb der Titel daher weit hinter den Erwartungen des Publishers Sega zurück. Wie die Entwickler nun in einem Statement bekannt gaben, wird das Team keine weitere Unterstützung für das Spiel liefern und sich stattdessen auf andere Projekte fokussieren. Käufer des Spiels sollten also nicht mit neuen Inhalten rechnen. In dem veröffentlichten Statement heißt es seitens des Studios dazu:

Auch wenn Dawn of War 3 über eine engagierte Spielerbasis verfügt, konnte es die Ziele, die wir beim Launch ins Auge gefasst hatten, nicht erreichen und schaffe es seitdem auch nicht, sich verkaufstechnisch nach unseren Vorstellungen zu entwickeln. Dies war für uns sowohl als Entwickler, die einen tollen Titel für die Spieler abliefern wollten, als auch als Menschen, für die es sehr wichtig ist, was sie tun, nicht leicht und wenn ein Spiel derart hinter den Erwartungen zurückbleibt, dann muss man seine Pläne ändern. Mit Dawn of War 3 haben wir einfach keine Grundlage, um weitere große Inhalte zu produzieren. Wir arbeiten eng mit Sega und Games Workshop zusammen, um unsere beste Vorgehensweise zu bestimmen, während wir uns auf andere Projekte in unserem Portfolio fokussieren.

Das im kanadischen Vancouver ansässige Relic Entertainment arbeitet derzeit an einem neuen Age of Empires und einem weiteren Projekt, das bisher noch nicht angekündigt wurde.