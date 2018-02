eSport soll in Deutschland als "echter" Sport anerkannt werden

In der zwischen CDU/CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvereinbarung haben sich die beiden Parteien anscheinend darauf geeinigt, eSport in Deutschland als offizielle Sportart anzuerkennen. Im – noch nicht offiziell verabschiedeten – Koalitionspapier steht geschrieben:

Wir erkennen die wachsende Bedeutung der eSport-Landschaft in Deutschland an. Da eSport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir eSport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen.