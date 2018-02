Playstation Now: Yakuza 5, NBA 2K16 und weitere Titel hinzugefügt

Sony hat das Angebot des Streaming-Dienstes Playstation Now um zwölf weitere Spiele ergänzt. Hierbei handelt es sich konkret um:

Anomaly 2

Backgammon Blitz

Bombing Busters

DiRT Rally (in der Preview)

(in der Preview) Disgaea 5 - Alliance of Vengeance

Enigmatis - Die Seelen von Maple Creek

Gal Gun - Double Peace

Grand Kingdom

NBA 2K16 (im Test, Note 9.5)

(im Test, Note 9.5) Professional Farmer 2017

Yakuza 4

Yakuza 5

Darüber hinaus wurde das User-Interface des Dienstes einer Überarbeitung unterzogen. Verbessert wurden dabei die Navigation, die Ladezeiten, das Design und die Suchfunktion. Außerdem wurden einige bereits enthaltene Spiele von der PS3- auf die PS4-Version upgegradet:

Brothers - A Tale of Two Sons

Guilty Gear Xrd Sign

Motorcycle Club

Payday 2 - Crimewave Edition

Playstation Now ist auf der Playstation 4 und Windows-PCs verfügbar. Das Abo kostet monatlich 16,99 Euro und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Für verzögerungsfreies Streaming wird ein kabelgebundener Internet-Anschluss mit einer Bandbreite von mindestens fünf Mbit/s empfohlen. Der Service gewährt euch Zugriff auf aktuell über 600 PS3- und PS4-Spiele, darunter auch Exklusivtitel wie The Last of Us (Testnote 9.0), Killzone - Shadow Fall (Testnote 7.0) und die Uncharted-PS3-Trilogie.