Kingdom Come - Deliverance: E3-Trailer jetzt mit deutscher Synchronisation

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Knapp eine Woche vor dem Release des Mittelalter-RPGs Kingdom Come - Deliverance (in der Preview) hat Publisher Deep Silver einen neuen Trailer veröffentlicht. "Neu" ist jedoch nicht ganz richtig, denn es handelt sich um die Szenen des Story-Trailers "Rex, Familia et Ultio" von der E3 2017. Wirklich neu ist allerdings die Vertonung, denn ihr könnt diesen Cinematic-Trailer, in dem lediglich Zwischensequenzen des Spiels zusammengeschnitten wurden, nun erstmals mit deutscher Sprachausgabe erleben. Das Video haben wir unterhalb dieser News für euch eingebunden.

Neben dem Trailer erschien heute noch ein weiteres Video, das interessante Einblicke in die Sprachaufnahmen der deutschsprachigen Fassung des Rollenspiels gewährt. Diese wurden in den Berliner Studios von GlobaLoc mit bekannten Synchronsprechern aufgezeichnet, darunter Gundi Eberhart, bekannt als deutsche Stimme von Jessica Biel oder Michelle Monaghan, in der Rolle der Mutter von Heinrich, oder Leonhard Mahlich, die deutsche Stimme von Chris Pratt oder Liam Hemsworth, in der Rolle des Protagonisten Heinrich. Bernd Rumpf, bekannt als die deutsche Stimme vom Liam Neeson oder Alan Rickman, spricht die Rolle des Hauptmann Bernard, in dessen Truppe Heinrich seine ersten Schritte als Soldat tätigt. Den Link zum Video findet ihr in den Quellenangaben.

Kingdom Come - Deliverance erscheint am 13. Februar für den PC, die PS4 und die Xbox One.