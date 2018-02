Cities - Skylines: Gratis-Wochenende und Rabattaktion bei Steam

PC XOne PS4 Linux MacOS

Cities - Skylines ab 27,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Cities - Skylines ab 29,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die Aufbausimulation Cities - Skylines (im Test, Note 7.0) ist bis zum kommenden Sonntag um 22 Uhr kostenlos auf Steam spielbar. Solltet ihr euch nach dem Probespielen zum Kauf entscheiden, wird euch aktuell ein Rabatt von 75 Prozent für die verschiedenen Einzel-Editionen gewährt. Somit kostet euch die Standard-Edition 6,99 Euro und die Deluxe-Edition (enthält zusätzlich fünf historische Monumente, den Soundtrack und ein Artbook) 9,24 Euro.

Darüber hinaus wird die Cities - Skylines Collection für 55,44 Euro (54 Prozent Rabatt) angeboten. Diese enthält insgesamt zehn DLC-Erweiterungen, es fehlen lediglich die beiden Zusatzinhalte "Concerts" und "All That Jazz". Auch der Kauf einzelner DLCs ist vergünstigt möglich. Die Rabatte liegen hier zwischen 10 und 50 Prozent. Für eine genaue Übersicht besucht bitte die in den Quellenangaben verlinkte Steam-Shopseite. Alle Rabattangebote enden am Montag (12. Februar) um 19 Uhr.