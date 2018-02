Layers of Fear - Legacy: Release der Switch-Umsetzung am 21. Februar

Switch

Wie das verantwortliche Entwicklungsstudio Bloober Team bekanntgegeben hat, wird bereits am 21. Februar der Release von Layers of Fear - Legacy für die Switch erfolgen. Der Titel wird ab diesem Termin im Nintendo e-Shop zum Preis von 19,99 Euro zum Kauf bereitstehen. Neben dem Hauptspiel wird auch der dazugehörige DLC Inheritance des im Jahr 2016 für PC, Xbox One und PS4 veröffentlichten Horror-Adventures enthalten sein. Es handelt sich dabei um eine Remastered-Version mit grafischen Überarbeitungen und einer angepassten Benutzeroberfläche.

Layers of Fear lässt euch tief in den Verstand eines vom Wahnsinn geplagten Malers eintauchen und den Horror seiner vergangenen Tage erleben, während ihr sein düsteres und sich ständig veränderndes Herrenhaus erkundet. Der DLC Inheritance erweitert die Geschichte des Spiels und lässt euch in die Rolle der Tochter schlüpfen, die Jahre später in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Nachfolgend seht ihr den neuen Ankündigungstrailer für die Switch-Version.