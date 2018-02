Fear the Wolves: Neuer Battle-Royale-Titel der Stalker-Entwickler

PC

Focus Home Interactive und Vostok Games haben im Zuge des jährlich stattfindenden “Le What’s Next de Focus”-Events den Battle-Royale-Titel Fear the Wolves angekündigt. Der Titel soll bereits 2018 für den PC und Konsolen erscheinen, welche Geräte genau bedient werden, ist noch nicht bekannt.

Fear the Wolves lässt die Spieler im radioaktiv verseuchten Tschernobyl um die Krone kämpfen. Battle-Royale-typisch könnt ihr dabei alleine oder in Squads vorgehen, das Ziel ist schlicht überleben. Ebenfalls Genre-Standard ist die Anzahl der Kämpfer, 100 Recken ziehen in die Schlacht. Die gefährliche Umgebung soll sich auch auf das Spielerlebnis auswirken, es ist von tödlichen Anomalien die Rede. In dem Setting kennen sich die Entwickler von Vostok bereits bestens aus, zeichnen doch Teile des Studios für die Stalker-Reihe verantwortlich.