Overwatch: "Jahr des Hundes" startet in Kürze

PC XOne PS4

Overwatch ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dem Jahr des Hundes startet morgen, am 8. Februar, ein neues Event für Blizzards Shooter Overwatch (im Test, Note: 9.5). Der Name deutet es bereits an, mit der Veranstaltung wird die Tradition fortgeführt, den chinesischen Neujahrsanfang zu zelebrieren. In einem Video, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, spricht der Game Director, Jeff Kaplan, über die Besonderheiten des Events.

Als größte Neuerung dürfte wohl die frische Map Ayutthaya fungieren. Diese ist in Thailand angesiedelt und wurde speziell für den Capture-the-Flag-Spielmodus gestaltet. Die bereits aus anderen Titel bekannte Spielvariante wurde im letztjährigen Mondneujahrsevent, dem Jahr des Hahns, erstmals implementiert und soll nun ihren Weg zurück in das Spiel finden.

Nebend der neuen Map wurden weitere Änderungen am Capture-the-Flag-Modus vorgenommen, basierend auf dem Feedback der Spieler. So gibt es nun keine Unentschieden mehr am Ende einer Runde. Wenn nach Ablaufen der Zeit beide Teams den selben Punktestand haben, tritt eine Sudden-Death-Regelung in Kraft. Beide Flaggen werden in die Mitte der Karte verschoben, so dass die Mannschaften nur sehr kurze Wege zur Abgabe haben, das Team, das als erstes punktet gewinnt.

Eine weitere Änderung am limitiert spielbaren Modus ist, dass die Flage nun sofort aufgehoben wird, durch bestimmte Fähigkeiten, die euch mobiler oder unverwundbar machen, lasst ihr diese aber wieder fallen. So nennt Kaplan als Beispiel Winstons Sprung. Mit dem Jahr des Hundes wird Capture the Flag zudem Teil des gewerteten Modus von Overwatch. Es wird eine Mini-Season geben, die vier Wochen läuft – so lange wie das Event selbst.

In keinem Overwatch-Special fehlen dürfen zudem passende Skins für die Helden. So soll es sechs legendäre Outfits im Jahr des Hundes geben. Alle Recken, die sich zum chinesischen Neujahr frisch einkleiden, gab Kaplan nicht bekannt, immerhin verkündete er aber die Namen von zwei Charakteren, die besondere Skins erhalten werden: Mercy und Genji. Um herauszufinden wie diese aussehen, werden wir wohl bis morgen warten müssen. Das Teaserbild dieser News zeigt die Outfits des letztjährigen Events.