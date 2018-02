GG-intern: Archivar-Triumvirat berufen

Lange Jahre, genauer gesagt seit Dezember 2011, kümmerte sich Martin Lisicki als ehrenamtliches Redaktionsmitglied vor allem um die Oberaufsicht unseres Archivar-Wesen. Doch seit geraumer Zeit ließ ihm das gefürchtete Real-life kaum noch Gelegenheit dazu. Ein großes Dankeschön an Martin für die große Unterstützung! Wir hoffen, dass wir auch weiterhin den einen oder anderen Brettspiel-Test von Martin lesen können, und freuen uns auch über zukünftige Unterstützung auf der Gamescom oder die Berichte von der jährlichen Internationalen Spielemesse in Essen (siehe Martins Spiel 2017-Berichte).

Aber Moment mal, "Archivar-Wesen", was ist das, warum braucht man das, und überhaupt? Ganz einfach: Die meisten Inhalte von GamersGlobal sind über die Spiele-Steckbriefe verknüpft, an praktisch jeder News, Preview, Review oder Abfolge von Bewegtbildern klebt ein solcher Steckbrief. Die Monats- und Wochenvorschau wird automatisch aus diesen generiert. Und auch in der Redaktion schauen wir regelmäßig in eine darauf basierende, detaillierte Erscheinungsliste, um die anstehenden Wochen zu planen. Mit anderen Worten: Die Steckbriefe sind so etwas wie das Grundgerüst von GamersGlobal.

Und diese Spiele-Steckbriefe werden von der Archivar-Klasse angelegt und gepflegt – beispielsweise müssen nachträglich Noten eingepflegt werden oder geschätzte zu tatsächlichen Erscheinungserminen abgeändert werden, beziehungsweise Verspätungen oder Re-Releases und Portierungen erkannt und eingebaut werden. Auch um Serien und Screenshot-Galerien kümmern sich die Archivare.

TLDR: Archivare sind superwichtig!

Nun bringt es aber die Archivar-Karriere mit sich, dass es eine Vielzahl von Details zu beachten und teils auch erst zu definieren gibt. Fragen, die die restliche Welt vielleicht als nicht absolut entscheidend fehlinterpretiert, können hier zu wochenlangen Disputen führen: Kommt ein Geviertstrich zwischen Serien- und Folgenname? Bezeichnet ein Doppelpunkt ausschließlich das Addon zu einer Spieleserie, oder darf er auch in einem regulären Titel auftauchen? Wie werden DLC gehandhabt? Darf man eine "Serie" anlegen zu einem Spiel, das nur aus einem Teil und zwei DLC besteht? Wieso sind laut Vorgaben schwarze Balken in Screenshots unerwünscht? Warum taucht Plattform X nicht auf? Und so weiter, und so fort.

Um solche Fragen zukünftig wieder schnell und verbindlich zu klären, aber auch Fehlentwicklungen zu stoppen sowie Feature-Wünsche zu sammeln und priorisiert an die Redaktion zu übermitteln, gibt es ab sofort das Archivar-Triumvirat, bestehend aus den langjährigen Usern:

Claus

Maverick

Schlammonster

Alle drei haben sich auf Anfrage der Redaktion bereiterklärt, die neue Rolle zu übernehmen. Nicht von ungefähr gehören alle drei dem erlauchten Kreis der Level-30-User an: Die Archivar-Karriere ist eine, die Fleiß und Beharrlichkeit erfordert, diese aber auch mit vielen EXP belohnt. Übrigens war ein Thema der konstituierenden Skypekonferenz, wie man die anderen Talent-Klassen in Sachen EXP aufwerten könnte. Ihr seht: Das neue Dreigestirn ist kein Fachidioten-Gremium.

Die drei Ober-Archivare sind – bezogen auf die Archivar-Tätigkeiten auf GamersGlobal – den anderen Archivar-Usern gegenüber weisungsbefugt und treffen ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Selbstverständlich steht die Redaktion auch weiterhin als Ansprechpartner für alle Archivar-User zur Verfügung.