The Surge 2 für 2019 angekündigt

PC XOne PS4

The Surge (im Test: Note 8.0) geht in die zweite Runde. Das gaben Deck 13 und Focus Home Interactive kürzlich per Facebook bekannt. The Surge 2 soll 2019 für PC und Konsolen erscheinen.

Der kurzen Meldung zufolge wird sich Deck 13 bei dem Nachfolger des futuristischen Action-RPGs mit Dark Souls-Anleihen auf die Stärken des ersten Teils konzentrieren und diese weiter ausbauen. So ist beispielsweise die Rede davon, dass das Anvisieren einzelner Körperteile erweitert werden soll. Darüber hinaus sollen die Levels größer werden, die Kämpfe brutaler, und auch die Fähigkeiten sollen ausgebaut werden.