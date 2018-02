Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Release für Konsolen bestätigt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das kommende Rollenspiel Pillars of Eternity - Deadfire wird einer aktuellen Meldung der US-Kollegen von Game Informer zufolge auch für die Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Während die Umsetzung für Windows, Mac und Linux bereits am 3. April dieses Jahres auf den Markt kommt, werden sich die Konsolenspieler ein wenig länger gedulden müssen, denn der Release der Konsolenversion soll erst zum Weihnachtsgeschäft erfolgen.

Die Entwicklung für Windows, Mac und Linux entsteht bekanntlich direkt bei Obsidian Entertainment. Um die Konsolenfassung soll sich hingegen der im brasilianischen São Paulo beheimatete Entwickler Red Cerberus kümmern. Das Studio ist auf Portierungen spezialisiert. Pillars of Eternity - Deadfire wird in Zusammenarbeit mit dem US-Indie-Publisher Versus Evil und dem schwedischen Publisher THQ Nordic veröffentlicht. Letzterer wird, wie zuletzt bekanntgegeben, den weltweiten Vertrieb der physischen Version übernehmen.