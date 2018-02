Humble Best of 2017 Bundle gestartet

PC 360 PS3 PS4 iOS Linux MacOS Android

Im Humble Store ist das „Best of 2017“-Bundle gestartet, das eine Reihe von Humbles Favoriten aus dem letzten Jahr umfasst, darunter den Goat Simulator, Hacknet und Dead by Daylight. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,81 Cent):

Five Nights at Freddy's - Sister Location

Goat Simulator

Hacknet

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,49 US-Dollar (4,45 Euro):

Death Road to Canada

Sins of a Solar Empire - Rebellion

Turmoil + Soundtrack

+ Soundtrack Verdun

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,11 Euro):