GG-intern: Änderungen im Moderatoren-Team

In unserer Moderatoren-Riege gibt es Veränderungen: John of Gaunt und Sven Gellersen haben sich (bereits vor einigen Monaten) dazu entschlossen, ihre Mod-Posten zur Verfügung zu stellen. Beide sind schon lange respektive im Fall von JoG sehr lange als Mods dabei – umso betrüblicher finden wir es, dass sie ihren Abschied nehmen werden. Also nicht von GamersGlobal, aber eben von der Moderatoren-Rolle.

Vielen Dank an beide für die lange, ehrenamtliche, motivierte (und durchaus nicht immer nur angenehme) Mod-Arbeit, viele PN-Diskussionen und etliche Skype-Abende!

Beide haben es aber nicht eilig mit ihrem Abschied, sondern unterstützen ihre Mod-Kollegen Ganga und Maulwurfn noch einige Wochen dabei, den zukünftigen Dritten im Bunde, Yoshua, einzulernen. Er ist ab sofort GG-Mod mit vollen Rechten.

Damit Yoshua für euch kein unbeschriebenes Blatt ist, hier seine Selbstvorstellung:

Hallo, ich bin 29 Jahre alt und lebe in der Domstadt Merseburg, wo ich auch studiere. In meiner Freizeit zocke ich viel, gehe aber auch viel zum Kraftsport. Außerdem höre ich sehr gerne Asiatische Musik, insbesondere J-Pop. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr wie ich das erste Mal zu Gamersglobal kam, um 2011 herum, doch irgendwann war ich dann so häufig auf der Seite, dass ich mich angemeldet habe. Erst als stiller Teilnehmer und dann auch kommentareschreibend. Mein erstes Spiel war Tetris auf dem Gameboy, als ich 5 oder 6 Jahre alt war. Die spielerischen Vorlieben änderten sich schnell, als ich einen 386er bekam und zum ersten Mal Might and Magic 3 gespielt habe. Diese Reihe, egal welcher Teil, ist meine absolute Lieblingsreihe. Sie ist auch sicher der Grund, wieso ich RPGs mag. Generell gilt: Solange man in einem Spiel leveln und looten kann, ist es für mich von Interesse. Egal ob auf Handheld, Konsole oder PC. Ich freue mich schon auf die Aufgabe als Community-Moderator und hoffe, dass es nicht zu chaotisch mit mir wird.

Da bleibt uns nur zu wünschen: Viel Erfolg, lieber Yoshua! Und noch mal ein ganz dickes Dankeschön an Sven und Alexander für die lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit!