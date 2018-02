Obsidian: Titel des neuen Projekts durch Markenanmeldung geleaked?

Obsidian Entertainment, das kurz vor der Veröffentlichung des neuen Pillars of Eternity-Serienteils steht, hat sich kürzlich den Markennamen The Outer Worlds gesichert. Dies hat ein User der Obsidian-Foren durch Zufall herausgefunden und seinen Fund samt weiteren Spekulationen mit der Fangemeinde geteilt. Den Link zum entsprechenden Forumspost findet ihr in den Quellenangaben.

Da der Titel des neuen Projekts des kalifornischen Entwicklers nach wie vor nicht angekündigt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass dieser nun durch die Markenanmeldung geleaked worden sein könnte. Bei seiner weiteren Recherche stieß der User auf ein Buch des Autors E.J. Gilmour aus dem Jahr 2016, welches den Titel The Outer Worlds: Book One of the Epherian Chronicles trägt. Dieses handelt von einer Alien-Invasion und einem Vertriebenen aus einem antiken Reich, der mit seiner Crew die Vernichtung der Menschheit verhindern soll.

Ob es sich nur um eine zufällige Namensgleichheit handelt oder Obsidian an einer RPG-Umsetzung der Buchvorlage arbeitet, kann ebenfalls nur spekuliert werden. Auf eine offizielle Ankündigung des neuen Titels der Macher von Fallout - New Vegas (im Test, Note 9.0) müssen wir also weiter warten.