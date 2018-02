Smoke and Sacrifice: Survival-RPG mit handgezeichneter Grafik angekündigt

PC Switch XOne PS4

Publisher Curve Digital und das Indie-Studio Solar Sail Games haben heute ihr neues Spiel Smoke and Sacrifice angekündigt. Das handgezeichnete Survival-RPG soll noch in diesem Jahr für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen, den Ankündigungs-Trailer haben wir euch gleich unter dieser News verlinkt.

In Smoke and Sacrifce übernehmt ihr die Rolle der jungen Mutter Sachi. Sie lebt in einem frostigen Ödland, das seinen einzigen kleinen und fruchtbaren Fleck Erde einem Sonnenbaum verdankt. Doch nachdem Sachi diesem lebenspendenden Gewächs ihren Sohn geopfert hat, offenbaren sich dunkle Geheimnisse, die in seinem Wirkungskreis lauern.

In dem Spiel soll zwar ein "tödlicher Rauch" eure besondere Aufmerksamkeit erfordern, doch ist der Fokus nicht allein auf diesen speziellen Gegner beschränkt. Vielmehr stellt die gesamte Welt des Spiels eine Bedrohung dar. Die Entwickler möchten euch in Smoke and Sacrifce eine vielschichtige und lebendige Natur bieten: So altern die Lebewesen in diesem Universum, paaren sich und jagen einander. Es soll euch möglich sein, das Verhalten der Flora und Fauna zu euren Gunsten zu beeinflussen. Doch ebenso kann euch dies bei unüberlegtem Handeln eure lebensnotwendigen Ressourcen kosten. Denn nur durch das Bezwingen dieser Wildnis sollt ihr es mit Sachi schaffen, das Schicksal ihres Sohnes und das dunkle Geheimnis der Welt aufzudecken.