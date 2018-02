Red Dead Redemption 2: Leak über Online-Modus, First-Person & mehr

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Red Dead Redemption 2 ab 69,09 € bei Amazon.de kaufen.

Die amerikanische Seite Trusted Reviews will zahlreiche neue Informationen zu Red Dead Redemption 2 erhalten haben. Entwickler Rockstar hält sich mit Informationen zu dem Western-Titel bisher noch sehr bedeckt, in der letzten Woche wurde uns immerhin ein Release-Termin genannt.

Trusted Reviews habe bereits seit August 2017 vertrauliche Dokumente, die einige Informationen zu dem Titel beinhalten, bisher wurden diese aber nicht bestätigt. Durch Pressematerial seitens Rockstar sieht die Seite ihre Unterlagen nun als bestätigt an.

So soll es einen Online-Modus in Red Dead Redemption 2 geben, der sich an dem von GTA 5 (Online-Modus im Test, Note: 8.0) orientieren wird. Somit soll sich uns eine offene Western-Welt bieten, in der wir allerhand Schabernack treiben dürfen. Dies wurde bereits im Vorfeld viel spekuliert, war und ist GTA Online doch ein sehr beliebtes Spiel, das bis heute zahlreiche Spieler ins virtuelle Los Santos lockt.

Laut Trusted Reviews werde es drei Spielmodi in der Online-Variante von Red Dead Redemption 2 geben: Battle Royale, Revive and Survive und Money Grab. Während Ersterer wohl ein Versuch sein dürfte, auf der von Playerunknown's Battlegrounds (im Xbox-Test, Note: 7.0) losgetretenen Welle mitzuschwimmen, handelt es sich bei Revive and Survive um eine Art Deathmatch, bei der wir unsere Teamkameraden wiederbeleben können. Money Grab hingegen soll eine Capture-the-Flag-Variante werden.

Die Spielwelt soll über einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel verfügen, nach dem sich auch die NPCs richten. So stellen Ladenbesitzer ihre Waren über Nacht ins Haus, der Saloon ist abends gefüllter als tagsüber und Händler bewegen sich von Ort zu Ort. Als Fortbewegungsmittel durch die Open World soll es Züge geben, aber auch von Minenwägen und Pferdegespannen soll in den Dokumenten die Rede sein.

Ebenfalls keine Überraschung dürfte sein, dass Red Dead Redemption 2 komplett aus der Ego-Perspektive spielbar sein soll. Dies war bereits in den neueren Versionen von GTA 5 der Fall. Ebenso werden die bisher als "Freaks und Fremde" bekannten Zufallsevents in abgewandelter Form ihren Platz finden.

Wir dürfen gespannt sein, wie viele Informationen aus diesem Leak von Trusted Reviews tatsächlich wahr sind. Einige Punkte scheinen allerdings ohnehin schon gesetzt, wie beispielsweise der Online-Modus (mit Ausnahme der Battle-Royale-Variante) oder die First Person.