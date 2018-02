Fox n Forests: 16-Bit Platformer erscheint auch für Konsolen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der deutsche Entwickler Bonus Level Entertainment arbeitet derzeit an der Fertigstellung von Fox n Forests, einem 2D-Platformer im Metroidvania-Stil. Ursprünglich war das im Jahr 2016 per Kickstarter finanzierte Spiel nur für PC, Linux und MacOS angekündigt. Wie der Entwickler jedoch kürzlich in einem Kickstarter-Update bekanntgegeben hat, wird der Titel nun auch für die gängigen Konsolen Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Zur Bekanntgabe wurde auch ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser Meldung anschauen könnt. Der in 16-Bit-Grafik gehaltene Platformer wurde von Klassikern wie Ghosts 'n Goblins, sowie der Castlevania und Zelda-Serie inspiriert. Zum Release, der im Frühling 2018 geplant ist, soll Fox n Forests für einen Preis von 19,99 Euro zu haben sein. Vorbestellungen für den Titel sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.