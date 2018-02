Capcom Vancouver: Entlassungen beim Studio der Dead-Rising-Macher

PC XOne PS4

Dead Rising 4 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead Rising 4 ab 29,29 € bei Amazon.de kaufen.

Capcom hat im Zuge der kürzlich stattgefundenen Umstrukturierungsmaßnahmen rund 30 Prozent der Belegschaft des Teams in Vancouver entlassen. Das kanadische Studio ist vor allem für die Zombie-Spielreihe Dead Rising bekannt. Ein Sprecher sagte gegenüber IGN.com:

Capcom Vancouver wurde im Rahmen unserer regelmäßiger Beurteilung geplanter Projekte und der allgemeinen Studio-Ziele einer Umstrukturierungsmaßnahme unterzogen, die rund 30 Prozent der Belegschaft betraf. Das Entwicklerteam in Vancouver ist nach wie vor mit der Unterstützung der jüngsten Veröffentlichung der Puzzle-Fighter-Serie für mobile Geräte beschäftigt und arbeitet auch weiterhin mit Hingabe an ihrem Vorzeige-Franchise Dead Rising.

Zuvor hatte Kotaku unter Berufung auf eigene Quellen von den Entlassungen berichtet. Dabei war allerdings noch von rund 50 Mitarbeitern die Rede. In dem Artikel heißt es, dass der Umfang des nächsten Dead-Rising-Projekts verringert wurde, da dieses laut dem Insider, wie viele Spiele in der Entwicklung „viel zu überambitioniert und zu unterbesetzt“ gewesen sei. Auch wurde ein unangekündigtes neues Projekt gestrichen, an dem Capcom Vancouver zuletzt arbeitete. Laut LinkedIn beschäftigte das Studio vor den Entlassungen insgesamt 249 Mitarbeiter.