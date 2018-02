10 Crowns: Historische 4X-Strategie von Ex-Civilization-Designern

Mit 10 Crowns (Arbeitstitel) hat Publisher Starbreeze ein neues 4X-Strategiespiel im historischen Setting angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von Mohawk Games, dem Studio von Soren Johnson (Chefdesigner von Civilization 4) und Dorian Newcomb (Art Director von Civilization 5). Laut der Pressemitteilung sei 10 Crowns ein "rundenbasiertes Strategiespiel epischer Ausmaße, in dem Spieler die größte Dynastie der Weltgeschichte erschaffen können." Mehr Details verrät der Publisher aktuell noch nicht. Soren Johnson kommt in der Bekanntmachung ebenfalls zu Wort:

Alle bei Mohawk sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Starbreeze an 10 Crowns, das zurückgeht zu unseren Wurzeln als Entwickler und ein klassisches, historisches 4X-Strategiespiel mit einigen wichtigen und radikalen Innovationen darstellt. Ich freue mich darauf, mit der Strategie-Community bald mehr Details zum Spieldesign zu teilen und sie so früh wie möglich in die Entstehung einzubeziehen.