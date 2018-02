MLB The Show 18: Erste Infos und Trailer zur PS4-Baseball-Simulation

PS4

Zur PS4-exklusiven Baseball-Simulation MLB The Show 18 hat Sony erste Informationen und einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt. Dieser enthüllt unter anderem, dass die Baseball-Legende Babe Ruth erstmals in der Geschichte der Serie im Spiel enthalten sein wird.

Darüber hinaus werden die bekannten Spielmodi „Road to the Show“, „Diamond Dynasty“, „Battle Royale“, „Conquest“ sowie „Franchise“ wieder mit von der Partie sein. Auch die Gameplay-Engine soll weiter verbessert worden sein, insbesondere in das Pitchen, Schlagen, Fangen, Werfen und Taggen soll viel Entwicklungszeit geflossen sein. Weitere Neuerungen sind dynamische Zuschauer, neue, einzigartige Home-Run-Jubel, über 1.000 neue Gameplayanimationen und weitere Legendenspieler. Die Entwickler planen in den nächsten Wochen viele weitere Neuerungen vorzustellen, die die verschiedenen Spielmodi und ein von den Fans seit Jahren gefordertes Feature betreffen.

MLB The Show 18 soll am 27. März veröffentlicht werden. Vorbesteller dürfen bereits 4 Tage früher loslegen.