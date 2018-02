DayZ: Xbox-Game-Preview bestätigt, Statement zur PS4-Umsetzung

PC XOne PS4

Im Dezember vergangenen Jahres gab Bohemia Interactive bekannt, dass der sich seit Jahren in der Entwicklung befindende Survival-Titel DayZ 2018 die Steam-Early-Access-Phase verlassen wird. Gleichzeitig wurde eine Xbox-One-Version in Aussicht gestellt. Unklar war allerdings, ob damit eine Release-, oder eine Preview-Fassung gemeint war. Nun äußerte sich das Studio via Twitter zu dem Thema und bestätigte, dass der Titel im Xbox-One-Preview-Programm erscheinen wird. Interessierte werden sich somit an der Entwicklung der Xbox-One-Fassung beteiligen und den Titel in der Frühversion möglicherweise auch günstiger erwerben können.

Darüber hinaus bestätigte der Entwickler, dass auch eine PS4-Version von DayZ erscheinen wird. Zwar sei man sich nicht sicher, ob auch diese schon in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt, allerdings sei die Umsetzung fest eingeplant und nur eine Frage der Zeit. „Wir werden es letztendlich auch für die PS4 bringen. Wir wissen nur noch nicht wann“, so die Entwickler.