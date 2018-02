Fishing - Barents Sea: Fischereisimulation erscheint am 7. Februar

PC

Die Fischerei- und Schiffssimulation Fishing - Barents Sea von astragon Entertainment wird am 7. Februar erscheinen. Das vom Studio Misc Games entwickelte Spiel soll dann sowohl als Download bei Steam als auch im Handel erhältlich sein und 19,99 Euro kosten.

In Fishing - Barents Sea sitzt ihr am Steuer eures eigenen Fischkutters und erkundet die Weiten der Norwegischen See. Im Laufe des Spiels sucht ihr die besten Fanggebeite, verdient Geld durch den Fischfang und rüstet euer Schiff nach und nach auf oder kauft euch bessere und größere Schiffe. In Häfen könnt ihr Helfer einstellen, Missionen annehmen, euer Schiff reparieren, einen Kredit bei der Bank aufnahmen und Vorräte und Köder kaufen.

Zu den versprochenen Features zählen eine Open-World-Umgebung aus der Unreal Engine 4, die von echten Regionen im Norden Norwegens inspiriert ist, dynamische Tag- und Nachtwechsel, wechselndes Wetter und Jahreszeiten, sechs verschiedene Schiffe sowie ein fortschrittliches Simulationssystem für das Fischverhalten. Nachfolgend könnt ihr euch den Releasetrailer anschauen.