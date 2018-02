Final Fantasy 15 Windows Edition wird Xbox-One-Crossplay unterstützen

PC XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 14,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Final Fantasy 15 ab 26,90 € bei Amazon.de kaufen.

Während die Konsolenspieler das Action-Rollenspiel Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) bereits seit November 2016 spielen können, werden die PC-Besitzer erst mit dem kommenden Release der Windows Edition in den Genuss des Titels kommen. Nachdem Square Enix zuletzt die Pre-Order-Boni bekanntgab und einen PC-Benchmark veröffentlichte, wurde nun die Produktseite im Microsoft Store aktualisiert und damit ein weiteres interessantes Detail verraten. Demnach wird die Windows Edition des Spiels das Crossplay mit der Xbox-One-Version unterstützten.

In der Beschreibung im Bereich „Funktionen“ ist vom plattformübergreifenden Zusammenspiel via Xbox Live die Rede. Damit ist der kooperative Multiplayer-Modus gemeint, der mit dem DLC Comrades nachträglich von den Entwicklern ins Spiel implementiert wurde und es euch erlaubt, gemeinsam mit anderen Spielern verschiedene Missionen zu absolvieren. Ob es sich beim Crossplay um ein exklusives Feature der Windows-Store-Version handelt, oder auch die Steam-Fassung berücksichtigt wird, ist derzeit noch nicht bekannt (in der Beschreibung auf der Steam-Produktseite ist davon zumindest bisher nichts zu finden). Final Fantasy 15 Windows Edition wird ab dem 6. März dieses Jahres über Steam, Windows Store und Origin erhältlich sein.