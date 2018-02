PC

Jörg und Dennis haben an diesem frostigen Montagmorgen einen Spezialgast eingeladen. Jan Klose von Deck13 gibt sich die Ehre und stellt Wartile vor. Doch auch abseits des Interviews gibt es angeregte Gespräche, beispielsweise über die neue Artikel-Video-Struktur oder Jörgs Taktiken in den virtuellen Gefechten des zweiten Weltkriegs.

Alle Themen im Überblick:

00:32 Guten Morgen nach einem rasanten Einstieg

01:16 Jörg und Dennis über die neue Artikel- und Video-Taktik

06:10 Nach diesem Fast-Schon-Thema-der-Woche kündigt Jörg den Gast dieser Folge an

06:30 In der Vorschau: Jörg wird euch eine Viertelstunde zu Yakuza 6 liefern, als süßen Gegensatz gibt es eine Preview zu Kirby Star Allies . Auch auf eine Kolumne von Mick Schnelle dürft ihr euch freuen, ebenso wie auf die erste Frei-für-Alle-SDK zu They are Billions . Abgerundet wird die Woche mit einem Erlebnisbericht vom Bauernhof, verbunden mit einer Anspielsession zu Pure Farming 2018 .

11:55 Thema der Woche: Jörg im Gespräch mit Jan Klose von Deck13. Nachdem Jörg einen Flashback zu The Surge hat, stellt Jan einen von Deck13 gepublishten Titel vor. Konkret geht es um es das Echtzeit-Taktik-Spiel Wartile.

22:39 Dennis hat es endlich geschafft, Persona 5 (im Test, Note: 9.0) weiterzuspielen

24:24 Bei Jörg stand Strategic Command WW2 Europe (im Test) auf dem Programm

(im Test) auf dem Programm 28:53 Kurze Bestandsaufnahme, ob Dennis auch brav zugehört hat

30:40 Die erste Userfrage stellt Simonsen: Macht die Redaktion beim Kicktipp mit?

31:38 Was macht Dennis am meisten und was am wenigstens Spaß fragt Funatic

33:06 Nuwanda fragt: Freut es Jörg, dass sein Text Gamestar-Artikel des Jahres ist?

34:18 Ein asynchrones Tschüss und bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!