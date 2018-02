Solo - A Star Wars Story: Erster Trailer veröffentlicht [Upd.]

Update:

Wie versprochen wurde der vollständige Trailer veröffentlicht. Zugegeben, mit nicht einmal zwei Minuten und vielen Szenen aus dem gestrigen Teaser zeigt das Video nicht viel Neues, aber echte Star-Wars-Fans nehmen alles was sie kriegen können. Den Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Ursprüngliche Meldung:

Disney hat im Rahmen des Super Bowls den ersten Teaser zu Solo - A Star Wars Story, der kommenden Verfilmung über die Origin-Story des Schmugglers Han Solo, präsentiert. Der für den Mai dieses Jahres geplante Kinofilm wird nach dem 2016 erschienenen Rogue One - A Star Wars Story, das zweite Spin-off aus dem weltbekannten Franchise sein.

In dem kurzen Teaser seht ihr den Titelhelden (gespielt von Alden Ehrenreich), der sich bei der Imperial Academy bewirbt, um zum besten Piloten der Galaxis aufzusteigen. Dieses und andere Details, wie das im Teaser gezeigte Pod-Rennen auf dem Planeten Corellia, sind ein Verweis auf Han Solos Vorgeschichte aus dem erweiterten Universum. Als Disney 2012 Lucasfilm übernahm, wurde das erweiterte Universum, samt allen dazugehörigen Romanen, unter dem neuen Begriff „Legends“ zusammengefasst und aus dem offiziellen Teil des Star Wars-Universums verbannt.

Mit dem Teaser schüren die Filmemacher die Hoffnungen der Fans, dass einige Details aus dem Erweiterten Universum, speziell aus der Romantrilogie von Ann C. Crispin, es trotzdem in den kommenden Film schaffen. Nach den besagten Büchern war Han ein Waisenkind auf Corellia, das bei den Weltraumpiraten aufwuchs, die unter dem Commando des Verbrecherlords Garris Shrike standen. Als Teenager flüchtete er und strebte eine Karriere als imperialer Pilot an. Die Trilogie verrät unter anderem auch, wie die Freundschaft zwischen Han und Chewbacca entstand und erzählt, wie der Schmuggler seinen Millennium Falken in einem Glücksspiel von Lando Calrissian gewann. In der Verfilmung wird Chewbacca vom finnischen Basketballspieler Joonas Suotamo verkörpert, während Donald Glover die Rolle von Lando übernimmt.