Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Neues Video und Backer-Keys verfügbar

PC Linux MacOS

Entwickler Obsidian Entertainment hat im neuesten Fig-Update zum in Kürze erscheinenden Rollenspiel Pillars of Eternity 2 - Deadfire ein neues Video veröffentlicht. Darin führt euch Producerin Katrina Garsten die grafischen Verbesserungen vor, die im Vergleich zum ersten Teil erreicht wurden. So sind zum Beispiel mehr Details an den Charaktermodellen erkennbar, die Tierbegleiter haben individuelle Ruheanimationen erhalten und die Effekte diverser Zaubersprüche wurden verbessert. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen.

Des Weiteren können nun alle Backer, die das Spiel im Crowdfunding auf Fig unterstützt haben, ihren Spiel-Key generieren. Dabei könnt ihr euch für die Plattform eures Vertrauens (Steam oder GOG) entscheiden. Solltet ihr zu den Unterstützern gehören, findet ihr in eurem Obsidian-Account den Key-Generator im "My Products"-Bereich.