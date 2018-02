Crash Bandicoot erscheint angeblich für PC und Switch / Neues Spiel

XOne PS4

Die letztes Jahr exklusiv für Playstation 4 veröffentlichte Crash Bandicoot N Sane Trilogy (im Test, Note: 8.0) soll nun auch für andere Plattformen erscheinen. Mehrmals wurde bereits über eine mögliche Umsetzung für Microsofts Xbox One berichtet. Nun gibt es erste Hinweise auf die Umsetzungen für den PC und die Nintendo Switch. Seitens Max Arguile, Lizenzmanager der GB Eye Ltd, einem britischen Videospiel-Merchandise-Händler, heißt es in einem Bericht im Licensing Source Book Europe (Seite 96-97) wie folgt:

Das neue Spiel [Crash Bandicoot N Sane Trilogy] war ein riesiger Erfolg im Einzelhandel. Nächstes Jahr wird der Titel mit Versionen für die Nintendo Switch und den PC noch breiter aufgestellt sein, außerdem wird 2019 ein neues Spiel erscheinen. Activision hat einen Fünfjahresplan für die Serie und GB Eye ist sehr erfreut mit an Bord zu sein.

Eine offizielle Bestätigung seitens Entwickler Vicarious Visions und Publisher Activision steht derzeit noch aus. Nach dem großen Erfolg sollten weitere Versionen des Titels aber nicht wirklich verwunderlich sein.

Interessant ist auch, dass bereits 2019 ein weiterer Teil veröffentlicht werden soll. Ob es sich dabei um ein Remake von Crash Team Racing, wie in der Vergangenheit spekuliert, oder eine komplette Neuentwicklung handelt, wird sich zeigen. Interessant wäre weiterhin, ob Dan Tanguay, der Director und Lead Designer hinter der Crash Bandicoot N Sane Trilogy, wieder mit an Bord sein wird. So ist bereits bekannt, dass er an einem noch nicht angekündigten Spiel arbeitet, worum es sich konkret handelt wurde aber nur spekuliert. Sobald es konkrete Informationen gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich auch bei uns.